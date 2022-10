Truss se recusa a renunciar — CMIO

O primeiro-ministro do Reino Unido pediu desculpas por desencadear o caos no mercado, mas insistiu em liderar os conservadores nas próximas eleições

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse na segunda-feira que não tem intenção de renunciar, apesar dos apelos de outros parlamentares conservadores. Sua declaração vem enquanto ela luta pela sobrevivência política sobre suas controversas políticas econômicas, que desencadearam turbulências no mercado.

Falando à BBC, a aguerrida PM afirmou que está “ficar por aqui porque fui eleito para entregar por este país e é isso que estou determinado a fazer.”

Ela continuou dizendo que lideraria o Partido Conservador nas próximas eleições, acrescentando que “não está focado em debates internos” entre os conservadores. “Estamos enfrentando tempos muito difíceis. Simplesmente não podemos nos dar ao luxo de gastar nosso tempo falando sobre o Partido Conservador, em vez do que precisamos entregar. Essa é a minha mensagem para os meus colegas.”

Truss pediu desculpas, no entanto, pelos erros que cometeu durante seu primeiro mês como primeira-ministra, assumindo a responsabilidade por seu malfadado plano econômico, que desencadeou o caos no mercado. Ela explicou que ela “queria atuar para ajudar as pessoas com suas contas de energia, para lidar com a questão dos altos impostos”, embora admitindo que seu governo “foi longe demais e rápido demais” com suas políticas.

A primeira-ministra disse que, para remediar a situação, nomeou uma nova chanceler com uma nova estratégia “restaurar a estabilidade econômica”.













Os comentários vêm depois que vários parlamentares conservadores instaram Truss a renunciar, citando sua incapacidade de lidar com a crise econômica. Enquanto Truss herdou a inflação de dois dígitos e uma economia à beira da recessão, ela inicialmente apoiou o controverso ‘mini orçamento’ que visava aumentar os empréstimos e manter o imposto corporativo em 19% em vez de aumentá-lo para 25%.

O plano saiu pela culatra, com os mercados mergulhando em turbulência e a libra esterlina caindo para uma baixa recorde em relação ao dólar americano. Posteriormente, Truss descartou o orçamento e demitiu o chanceler do Tesouro, Kwasi Kwarteng, substituindo-o pelo ex-chefe do Ministério das Relações Exteriores, Jeremy Hunt.

Uma pesquisa recente conduzida pela Redfield & Wilton Strategies mostra que se uma eleição geral fosse realizada hoje, os conservadores perderiam mais de 300 assentos na Câmara dos Comuns, e o Partido Trabalhista ganharia a maioria no Parlamento.