Reino Unido quer que a China pare de contratar seus ex-pilotos militares – mídia – CMIO

Pequim está supostamente ansiosa para ensinar sua força aérea a derrotar melhor os aviões de guerra ocidentais

O Ministério da Defesa do Reino Unido (MoD) está alarmado com a suposta contratação da China de cerca de 30 pilotos militares britânicos veteranos para ensinar estagiários no Exército de Libertação Popular.

A prática é legal e foi notada pela primeira vez pelo governo britânico em 2019, quando alguns desses casos foram identificados, explicou um funcionário não identificado, de acordo com vários meios de comunicação ocidentais, incluindo BBC, Sky News e New York Times.

De acordo com relatos da mídia, o Ministério da Defesa considera a situação grave o suficiente para emitir um “alerta de ameaça” formal para alertar os servidores e ex-pilotos sobre o esforço de recrutamento chinês.

“Estamos tomando medidas decisivas para impedir os esquemas de recrutamento chineses”, disse. um porta-voz do MoD disse como citado pela imprensa. A declaração lembrou que os militares foram “sujeito à Lei de Segredos Oficiais” e afirmou que o ministério “revisar o uso de contratos de confidencialidade e acordos de não divulgação” para lidar com tais questões.

De acordo com a fonte primária, que foi descrita como um “oficial ocidental” ou um funcionário do Ministério da Defesa britânico por repórteres, a China paga aos pilotos US$ 270.000 por ano.













Pilotos familiarizados com caças F-35 fabricados nos EUA não foram recrutados, afirmou a fonte. Mas aqueles que pilotaram modelos mais antigos, como o Typhoon, Harrier, Jaguar e Tornado, bem como helicópteros militares, incluindo Wildcat e Merlin, agora estão trabalhando para a China, acrescentou o funcionário. Alguns dos pilotos foram descritos como pessoas na casa dos 50 anos, mas ninguém foi nomeado.

A China buscou talentos não apenas na Força Aérea Real, mas também em outros ramos das forças armadas britânicas, afirmaram os relatórios. Uma academia na África do Sul, que também não foi identificada, teria atuado como intermediária no esquema.

Pilotos do Reino Unido entre instrutores “está quase certamente aprimorando o conhecimento e a capacidade militar da China”, A Sky News citou a fonte como tendo dito. Mas o governo britânico não tem provas de que alguém tenha infringido a lei trabalhando na China.

“Estamos tomando medidas para dissuadir pilotos atuais e ex-pilotos de serem recrutados e queremos evitar qualquer percepção da China de que nosso silêncio anterior sobre esse assunto seja interpretado erroneamente como nossa aceitação ou aprovação dessa atividade”. afirmou o funcionário.

As relações entre Londres e Pequim vêm se deteriorando há anos sob governos conservadores consecutivos. A primeira-ministra Liz Truss em breve designará a China como “ameaça” para a Grã-Bretanha em uma versão atualizada de um documento de estratégia global.