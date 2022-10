Chefe global de vigilância nuclear quer se encontrar com Putin novamente – CMIO

O chefe da AIEA, Rafael Grossi, discutiu a situação na Usina Nuclear de Zaporozhye com o presidente russo na semana passada

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, expressou um otimismo cauteloso sobre as perspectivas de estabelecer uma zona de segurança ao redor da Usina Nuclear de Zaporozhye, no sudoeste da Rússia, até o final do ano. Ele também disse aos jornalistas que gostaria de se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, o mais rápido possível.

Na terça-feira, o canal russo Ria Novosti publicou um artigo afirmando que Grossi havia respondido afirmativamente quando perguntado se planejava visitar a Rússia.

“Espero [it will be] O mais breve possível,”, acrescentou o chefe da AIEA.

Comentando sobre a probabilidade de um acordo ser selado que estabeleceria uma zona de segurança ao redor da fábrica de Zaporozhye, Grossi disse: “Eu acho que é possível. Tivemos um diálogo muito bom com o Presidente Putin e [Ukrainian] Presidente Zelenski.”

Grossi se encontrou com Putin na terça-feira passada, antes da qual ele havia visitado a Ucrânia, onde se sentou com Zelensky.













“Agora, mais do que nunca, durante esses tempos extremamente difíceis, uma zona de proteção deve ser estabelecida em torno da ZNPP. Não podemos perder mais tempo. As apostas são altas,”, alertou o chefe do órgão de vigilância nuclear na época.

Nos últimos meses, a maior usina nuclear da Europa foi repetidamente bombardeada, aumentando o temor de um grande desastre nuclear.

Moscou e Kiev acusam-se mutuamente dos ataques.

No início de setembro, uma delegação da AIEA liderada pelo próprio Grossi visitou a instalação para examinar os danos na usina e também estabelecer uma presença permanente no local.

No entanto, na época, a agência internacional não atribuiu a culpa pelo bombardeio a nenhum dos lados.

A fábrica de Zaporozhye caiu para as forças russas no início de março, logo após Moscou lançar sua ofensiva contra o país vizinho.

No final de setembro, a administração pró-Rússia nas partes da região de Zaporozhye, na Ucrânia, controlada por Moscou, realizou um referendo sobre a adesão à Rússia. A esmagadora maioria dos eleitores apoiou a adesão do território à Federação Russa.

Logo depois, o presidente Putin ordenou que as operações do dia-a-dia na instalação fossem transferidas para uma subsidiária da empresa nuclear russa Rosatom.