Britânicos devem se preparar para apagões em noites ‘muito frias’ – CMIO

O chefe da Rede Nacional do Reino Unido alertou que um “pior cenário” pode ver cortes de energia em janeiro e fevereiro

o “noites mais profundas e escuras” em janeiro e fevereiro pode ser marcado por apagões de três horas, disse na segunda-feira o chefe do National Grid ESO da Grã-Bretanha, John Pettigrew, enfatizando que estava falando de um “pior caso” cenário ligado à crise energética na Europa continental.

Falando na Cúpula de Transição Energética do Financial Times, ele explicou que se o tempo ficar extremamente frio e se o fornecimento de gás para alimentar as usinas for insuficiente, a empresa terá que desligar o gás e a eletricidade em algumas partes do país. Estará acontecendo “provavelmente entre as 16h e as 19h nos dias de semana em que está muito, muito frio em janeiro e fevereiro”, disse Pettigrew.

Ele explicou que “no contexto das coisas terríveis que estão acontecendo na Ucrânia” a empresa precisa avaliar “riscos potenciais.”

Normalmente, durante os meses mais frios e eventos climáticos extremos, o Reino Unido importa gás e eletricidade da Europa continental. No entanto, este ano os países europeus estão enfrentando uma grave crise energética exacerbada por sanções e uma queda acentuada no fornecimento de energia russo.

Pettigrew salientou que, apesar dos riscos envolvidos, a “caso base” permanece inalterado: sugere que haveria gás e eletricidade suficientes para a Grã-Bretanha neste inverno.













De acordo com a estratégia da National Grid, prevista para entrar em vigor em 1º de novembro, caso não haja importação de energia elétrica da Europa continental, a empresa implantará seu “estratégias de mitigação”, incluindo despachar “as unidades de carvão retidas”.

Em um “cenário mais extremo”, envolvendo “uma hipotética escalada da crise energética na Europa” e um défice de gás, bem como de energia eléctrica, a Rede Nacional admite que pode haver “interrupções para clientes por períodos”.

“No geral, é provável que este seja um inverno desafiador para o fornecimento de energia em toda a Europa”. a empresa avisou.

Quaisquer planos para cortes de energia programados no Reino Unido devem ser aprovados pelo governo e pelo monarca.

Na semana passada, o chefe da gigante russa de energia Gazprom, Alexey Miller, disse que a Europa sobreviverá a este inverno, mas os invernos de 2023 e 2024 demonstrariam que a crise energética “não chegou por um curto período de tempo e as causas da crise energética são sistêmicas”.

O presidente Vladimir Putin comparou anteriormente as tentativas da UE de se desligar dos combustíveis fósseis russos à economia “suicídio.”