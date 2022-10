Alguns analistas ocidentais insistem que Pequim acabará por representar um desafio para Moscou, mas isso não resiste à lógica

Uma ordem mundial mais equilibrada é do interesse da Rússia, e o único país com peso para conduzi-la é a China. Isso é totalmente compreendido em Moscou.

A posição atual da China nos interesses da política externa da Rússia é determinada por dois fatores. Primeiro, devido à sua posição geopolítica, relativa falta de recursos e sua estrutura de comércio exterior, Pequim não pode ser vista como um potencial desafio para Moscou – mesmo a longo prazo.

Em segundo lugar, a China é a aliada objetiva da Rússia na tentativa de desmantelar o sistema neocolonial construído pelos países ocidentais – liderados pelos EUA – após a Guerra Fria, o que garante sua posição privilegiada nos assuntos mundiais. Isso significa que uma aliança de fato entre Moscou e Pequim é agora a estratégia mais justificável. Não se trata apenas de sobrevivência, mas também da necessidade de abordar áreas em que a Rússia precisa desenvolver e fortalecer sua posição na arena internacional.

A reaproximação entre China e Rússia se deve a uma variedade de razões. A liderança política em Pequim apoia Moscou com bastante sinceridade – isso é confirmado por exemplos de cooperação no novo ambiente.

Não devemos esperar que grandes empresas chinesas se exponham às sanções dos EUA para apoiar a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, não temos motivos para temer que a abordagem básica de Pequim para avaliar as ações de Moscou na Ucrânia mude por causa do que está acontecendo no campo de batalha ou por causa da pressão ou suborno americanos.

Nos últimos 50 anos, a China tornou-se menos dependente de boas relações com o Ocidente: o processo de abertura de mercados para seus produtos e atração de investimentos e tecnologia foi concluído. Assim, o maior desenvolvimento do país e a consolidação do poder do Partido Comunista exigem agora um corte gradual dos laços formados desde meados da década de 1970 e sua entrada independente no cenário global como fonte e distribuidora de riqueza.













As relações da China com os EUA são agora de natureza antagônica, enquanto não há razão aparente para confronto com a Rússia.

Em termos geopolíticos, a China representa a ‘retaguarda’ mais confiável para a política de restauração da influência de Moscou em partes da Europa Oriental, Oriente Médio, Transcaucásio e Ásia Central. Além disso, Pequim é agora a única fonte alternativa de fundos de desenvolvimento fora do Ocidente para os pequenos e médios estados da Eurásia. Isso, no entanto, pressupõe a manutenção de uma certa ordem política ali, que poderia, é claro, ser destruída pelos EUA e países em sua órbita.

Há razões para acreditar que a reaproximação sino-russa foi um dos fatores que encorajou Washington a colocar cada vez mais um raio na roda dos interesses de Moscou na Europa, o que acabou resultando na crise da Ucrânia.

Além disso, não se deve esquecer que o fortalecimento gradual dos laços entre Pequim, Moscou e Berlim teria sido um verdadeiro pesadelo geopolítico para Washington e Londres. No entanto, essa perspectiva – que já foi possível – agora parece muito improvável devido à posição da Alemanha e da União Européia em relação aos EUA.

Para a própria China, a combinação de sua posição costeira e continental significa também a necessidade de fortalecer sua retaguarda diante das constantes ameaças às suas vias marítimas. A Rússia não deve se preocupar com a probabilidade de que a China seja capaz de assumir grande parte dos sistemas financeiros, de transporte e de logística do mundo.













Dificilmente podemos esperar mudanças significativas na estrutura das relações comerciais externas da Rússia nos próximos anos. Isso significa que a China não se tornará sua concorrente em termos de acesso aos mercados de outros países.

Também está claro que exercer uma influência decisiva sobre as instituições internacionais é uma ferramenta pela qual as potências moldam um ambiente mais favorável para si mesmas na economia global e no sistema político.

É improvável que a China seja uma exceção, embora haja algumas indicações de que sua liderança não será tão autoritária quanto a dos EUA. Além disso, é improvável que Washington e seus aliados – apesar de seus problemas internos – percam completamente sua posição.

Em outras palavras, do ponto de vista da Rússia, uma maior presença chinesa nos assuntos internacionais cria os pré-requisitos fundamentais para quebrar o monopólio do Ocidente, mas não representa a ameaça de um novo centro unipolar da economia e da política mundial. Portanto, o fator chinês agora serve como argumento-chave em favor da formação de uma ordem internacional mais equilibrada, que é totalmente do interesse da Rússia.

Este artigo foi publicado pela primeira vez por Profile.ru