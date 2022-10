Após tensões entre Pequim e OTAN, acadêmico relata por que China não aceita vontade do bloco

Criticado pelo embaixador chinês que acusou o almirante neerlandês de, defendendo as atividades chinesas na região do Ártico, Bauer respondeu acusando China de minar “o princípio da soberania e a importância das fronteiras internacionalmente reconhecidas no mundo ” ao se manter neutro em relação à crise ucraniana.

Separadamente no evento, Gao Feng, representante especial do Ministério das Relações Exteriores da China para assuntos do Ártico, disse aos participantes do fórum que Pequim não apoiará as tentativas de excluir a Rússia do Conselho do Ártico.