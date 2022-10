Inflação em alta desencadeia greve nacional na França — CMIO

Uma greve nacional na França na terça-feira teve trens cancelados e escolas fechadas, enquanto os sindicatos exigem salários mais altos para os trabalhadores em meio à inflação crescente e à crise de energia.

De acordo com um dos maiores sindicatos do país, a CGT, os manifestantes pedem “um aumento de salários, pensões e mínimos sociais, e a melhoria das condições de vida e de estudo”.

A CGT explicou em comunicado que a ação industrial de hoje é uma extensão da greve de uma semana nas refinarias que fechou postos de gasolina em todo o país. O sindicato acusou a gestão das gigantes do petróleo – Total e Exxon em particular – de “fazendo grandes lucros” ignorando as demandas dos funcionários atingidos pela crise do custo de vida.

À medida que o movimento de protesto está ganhando força não apenas no setor de energia, mas em todo “tanto no setor público quanto no privado,” o sindicato disse que agora é a hora de “empregados, aposentados, desempregados e jovens” para aderir à ação industrial.

A taxa de inflação da França atualmente ultrapassa 6%, enquanto quase todos os setores industriais do país registraram uma queda na atividade devido à crescente crise energética, que foi exacerbada pelas sanções anti-Rússia e pela forte queda no fornecimento de energia russo.













A greve, que é apoiada por vários grandes sindicatos, levou a grandes perturbações. A SNCF, a empresa ferroviária estatal nacional, emitiu um aviso de que o tráfego seria interrompido “em várias linhas”.

O serviço ferroviário Eurostar anunciou que teve que cancelar alguns trens entre Londres e Paris devido à paralisação das obras.

O transporte marítimo também pode ser afetado, pois vários portos e docas anunciaram que deixariam de funcionar por várias horas na terça-feira.

A greve obrigou algumas escolas a fechar, pois os primeiros números oficiais do Ministério da Educação mostram que cerca de 6% dos professores estão participando da ação. O número é particularmente alto nas escolas de ensino médio profissionalizante, onde a taxa de participação atingiu quase 23%.

Várias cidades, incluindo Paris, Bordeaux e Rennes, viram milhares de pessoas participarem de vários comícios, com mais protestos planejados para a tarde.

Enquanto isso, um dos ministros do país, comentando a greve na terça-feira, acusou seus participantes de não aderirem ao “cultura do diálogo”.

“Entendo que um certo número de funcionários pode expressar expectativas de aumento do poder aquisitivo. Mas digo-lhes que, na Europa, somos o governo que mais protegeu os seus residentes em termos de inflação.” Christophe Bechu, ministro da transição ecológica, disse à Europe 1.

O responsável salientou que as greves agravam ainda mais uma situação que já é bastante difícil devido à “a guerra na Ucrânia” e a situação econômica mais ampla.