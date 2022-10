Turquia recebe garantias dos EUA para entradas de produtos agrícolas da Rússia no mercado

“No encontro com nossos parceiros americanos , nós recebemos garantias de que não haverá obstáculos para entrada de produtos agrícolas russos no mercado, nós propusemos torná-lo público para esclarecer quaisquer questões”, declarou.

“A Turquia e a ONU manterão os contatos com a Rússia sobre esta questão, para nós seria ideal prorrogar os acordos por seis meses ou um ano”, afirmou.

O representante de Erdogan ainda afirmou que, no momento, não há pré-requisitos para um encontro do líder turco com o presidente russo, Vladimir Putin.