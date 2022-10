Paquistão quer comprar petróleo da Rússia pelo mesmo preço que Índia, diz ministro das Finanças

Report This Content

O ministro das Finanças do Paquistão, Ishaq Dar, diz que Islamabad está disposta a comprar petróleo bruto dos Urais (uma cordilheira de montanhas) da Rússia pelo mesmo preço com desconto que Moscou está oferecendo a Nova Deli.

As declarações foram feitas em uma coletiva de imprensa em Washington, enquanto o ministro encerrava sua visita de quatro dias aos EUA para participar das reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

difíceis condições financeiras do Paquistão, que pioraram devido ao impacto das inundações, as quais deixaram Dar expressou confiança de que os governos ocidentais não vão se opor que Islamabad obtenha petróleo bruto de Moscou, apontando para as, que pioraram devido ao impacto das inundações, as quais deixaram mais de 1.700 mortos e resultaram em perdas econômicas na casa de US$ 32 bilhões (cerca de R$ 169 bilhões).

Dar tem defendido consistentemente a compra de petróleo da Rússia. Ainda no mês passado, ele enfatizou a necessidade de fazer “campanha” com o Ocidente para que ele receba o “mesmo tratamento” que a Índia no que diz respeito às importações de petróleo russo. De acordo com o ministro, um desconto de 20% a 30% no fornecimento de petróleo bruto da Rússia seria benéfico para a economia devastada pelas enchentes do Paquistão.

Seu país precisa atualmente de cerca de US$ 16 bilhões (aproximadamente R$ 84,5 bilhões) para realizar o trabalho de socorro e reabilitação, acrescentou o ministro.

Panorama internacional Comentários de Biden sobre armas nucleares do Paquistão deixa Casa Branca ‘sob controle de danos’

As últimas declarações do ministro federal das Finanças do Paquistão vieram depois que o FMI e o Banco Mundial rebaixaram sua previsão de crescimento do país.

Em seu relatório Perspectivas Econômicas Mundiais (WEO, na sigla em inglês) Combatendo a Crise do Custo de Vida, publicado na semana passada, o FMI alertou que o crescimento do produto interno bruto (PIB) pode reduzir para 2,7% em 2023. O relatório não leva em consideração os impactos econômicos das inundações.

O Paquistão vem enfrentando um grave surto de inflação repassada ao consumidor, que acelerou por seis meses consecutivos antes de atingir 27% em agosto em comparação com agosto de 2021.

O Banco Mundial disse este mês que a inflação média no Paquistão deve chegar a 23% no ano fiscal de 2023, em grande parte impulsionada por interrupções relacionadas às enchentes, no fornecimento de alimentos e commodities, bem como as altas nos preços de energia decorrentes dos esforços dos governos ocidentais de reduzir a dependência das exportações de energia russas.

discutido o assunto com o presidente russo, Vladimir Putin, quando os dois se encontraram à margem da cúpula da O primeiro-ministro Shehbaz Sharif teria, Vladimir Putin, quando os dois se encontraram à margem da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) em Samarcanda, no mês passado.

De acordo com autoridades paquistanesas, Islamabad propôs a Moscou a opção de “pagamentos diferidos” nas compras de petróleo.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

