Detalhes da sonda Nord Stream compartilhados pela mídia — CMIO

Berlim suspeita que os oleodutos foram alvejados de propósito, mas não atribuiu a culpa, relata o WSJ

As explosões que atingiram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no mês passado provavelmente foram causadas por sabotagem, informou o Wall Street Journal na segunda-feira, citando autoridades alemãs familiarizadas com a investigação. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a Otan havia realizado um exercício militar neste verão perto do local onde os vazamentos foram encontrados.

De acordo com o veículo, enquanto os investigadores alemães até agora não conseguiram identificar definitivamente os culpados, eles são “trabalhando sob a suposição de que a Rússia estava por trás das explosões.” Moscou negou repetidamente que tivesse algo a ver com o incidente.

Autoridades alemãs supostamente acreditam que o suposto ataque provavelmente não foi conduzido por um submarino militar, uma vez que o Mar Báltico ao redor da ilha de Bornholm, na Dinamarca, onde ocorreram as explosões, é relativamente raso. Isso tornaria difícil para as embarcações submarinas operarem sem serem detectadas. De acordo com uma teoria, um dispositivo explosivo pode ter sido lançado de um navio e detonado remotamente, disseram fontes ao WSJ.

Na terça-feira, a polícia de Copenhague disse que a investigação preliminar sobre os vazamentos do Nord Stream sugere que eles foram causados ​​por “explosões poderosas”, sem fornecer mais detalhes.













Os oleodutos, que foram construídos para fornecer gás natural russo diretamente à Alemanha, perderam pressão abruptamente em 26 de setembro, após uma série de explosões submarinas em Bornholm, nas zonas econômicas da Dinamarca e da Suécia.

Moscou denunciou o incidente como um ataque terrorista e pediu uma investigação sobre o assunto. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, observou que neste verão, a OTAN realizou exercícios militares não muito longe de Bornholm. Ela estava aparentemente falando sobre os exercícios BALTOPS 2022 realizados em junho, nos quais ”equipamento de alto mar” foi usado intensivamente.

De acordo com o Ministério do Interior da Alemanha, a Suécia rejeitou um plano para criar uma equipe de investigação conjunta com Berlim e Dinamarca. Estocolmo argumentou que suas próprias descobertas são muito sensíveis para serem compartilhadas mesmo com outros estados membros da UE, informou a Reuters.

Todas as três nações disseram que não concederão acesso à investigação à Rússia. Isso levou Moscou a convocar os enviados alemães, dinamarqueses e suecos, declarando que não reconheceria os resultados da investigação a menos que especialistas russos fossem convidados a participar.