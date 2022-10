Biden planeja usar reservas estratégicas de petróleo para segurar preços no país, diz Bloomberg

A Casa Branca também deve fornecer detalhes esta semana sobre os planos para reabastecer os estoques de emergência. Segundo dois funcionários anônimos, o gabinete do presidente dos EUApara manter mais gasolina e diesel dentro do país, mas essa segunda medida só seria anunciada após as eleições de meio de mandato que vão ocorrer no próximo mês, dia 8 de novembro.

No entanto, a ideia de impor um controle temporário sobre as exportações tem dividido o governo. Segundo fontes da Bloomberg, o principal conselheiro de energia de Biden, Amos Hochstein, é a favor dessa limitação, enquanto o vice-secretário da Energia David Turk expressou preocupação com essa possibilidade. Autoridades do Departamento de Energia e da Casa Branca também se reuniram discretamente esta semana com empresas de petróleo para aumentar a produção de petróleo bruto e combustíveis refinados.