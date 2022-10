A Rússia não ameaçou e não ameaça Kyiv com armas nucleares, disse o Ministério das Relações Exteriores

ONU, 18 de outubro – RIA Novosti. A Rússia não ameaçou e não está ameaçando Kyiv com armas nucleares, disse Konstantin Vorontsov, vice-chefe da delegação russa em uma reunião do Primeiro Comitê da Assembleia Geral da ONU.

“Como você sabe, o Memorando de Budapeste foi adotado em conexão com a adesão da Ucrânia ao TNP como um Estado sem armas nucleares. De acordo com o memorando, a Rússia reafirmou seu compromisso com a Ucrânia de não usar armas nucleares ou ameaçar usá-las contra não Esta obrigação é invariavelmente cumprida integralmente”, disse Vorontsov.

Segundo ele, ao mesmo tempo, as declarações de Kyiv sobre a possibilidade de revisão do status não nuclear da Ucrânia, o que significaria uma tentativa de aquisição de armas nucleares em detrimento do regime do TNP, suscitaram sérias preocupações.