No início do mês, Aleksei Arestovich, conselheiro do chefe do gabinete de Vladimir Zelensky, chamou o empresário Elon Musk e o papa Francisco de “aborígenes” por eles darem ideias de como acabar com o conflito na Ucrânia de forma pacífica.

Segundo o ucraniano, as declarações do papa e do empresário norte-americano indicam que essa visão do conflito na Ucrânia está se espalhando pelo Ocidente, se tornando inclusive uma tendência. “Bom, vamos esmagá-la também”, disse Arestovich.

O diplomata ucraniano Andrei Melnik, ex-embaixador na Alemanha, reagiu com xingamentos: “F***-se, esta é a minha resposta muito diplomática para você, Elon Musk. O único resultado será que nenhum ucraniano NUNCA comprará sua porcaria da Tesla”.

garantias de abastecimento de água à Crimeia, bem como a O plano de paz proposto por Musk incluiria, bem como a organização de referendos supervisionados pela Organização das Nações Unidas (ONU) nas regiões que pretendessem aderir à Federação da Rússia.

Após as críticas de autoridades ucranianas contra esse plano de paz, Musk, que fornecia Internet gratuitamente à Ucrânia diante do conflito com a Rússia, disse que não conseguiria manter os serviços da SpaceX sem financiamento. Na segunda-feira (17), o Pentágono confirmou que poderá pagar pela Internet do dono da Tesla.

Para a socióloga Ana Prestes, doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), essa virada de Musk se dá porque “as pessoas são levadas à reflexão de que não há um efetivo esforço de buscar saídas dialogadas e negociadas para um cessar-fogo”. A especialista acredita que Musk, assim como o papa, “tenta se posicionar como um ponto de mediação entre os dois polos” do conflito.

“Quando olhamos para todas as tentativas de estabelecimento de mesas de negociação, o cenário é desolador”, avalia a socióloga.

culpando as ações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) próximo das fronteiras russas pela operação especial da Rússia e criticando o fornecimento de armas à Ucrânia. Outro alvo dos ucranianos é o papa Francisco, que desde o início adotou uma postura crítica à visão ocidental do conflito,próximo das fronteiras russas pela operação especial da Rússia e

Apesar de ter se posicionado contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela integração dos territórios libertados de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporozhie ao país, o pontífice cobrou de Zelensky que ele esteja “aberto a sérias propostas de paz”.

“As posturas do papa incomodam porque contradizem a narrativa mainstream ucraniana, que corresponde aos interesses de seus apoiadores do Ocidente, EUA e União Europeia, de que não podem ‘fazer nada’ para colocar fim à guerra”, aponta Prestes, que enxerga que o pontífice tem se esforçado para ser um “mediador” em prol de um cessar-fogo e de negociações de paz.

“O papa acaba por transmitir o pensamento daqueles que fazem a leitura de uma relutância por parte do governo ucraniano em considerar o início de qualquer negociação de paz. Eles poderiam, por exemplo, pedir um cessar-fogo, com a proposta do início das negociações, mas nem esse gesto fazem. E é bom dizer que o papa não tem sido de modo algum unilateral nesse sentido, ele também faz apelos duros à Rússia e a Putin para um cessar-fogo e início imediato de negociações. Ele faz a denúncia da guerra como uma tragédia humanitária. Mas o papa não corrobora um pensamento de demonização russa e vitimização ucraniana pura e simplesmente, como o Ocidente deseja“, avalia.

Negociações paralisadas

Prestes lembra que “quando tudo indicava que as negociações começariam a progredir, o então primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez uma visita surpresa à Ucrânia e demoveu Zelensky de prosseguir”.

Mas, curiosamente, uma voz americana, Henry Kissinger, foi quem fez uma das propostas mais plausíveis para o início dos acordos, ao sugerir que a Ucrânia reconhecesse o controle russo sobre a Crimeia e a região de Donbass para que o diálogo se iniciasse. Mas Zelensky rejeitou a proposta peremptoriamente. O presidente mexicano, [Andrés Manuel] López Obrador, também chegou a propor um comitê de diálogo, com sua participação, da Índia e do próprio papa, mas também não foi para frente”, detalhou. “Em maio, a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN fez se deteriorar ainda mais o ambiente de negociações, demonstrando uma vez mais a má vontade do Ocidente para um diálogo. Posteriormente, os EUA fizeram movimentos bruscos de apoio a Taiwan, o que também interferiu no ambiente internacional.para que o diálogo se iniciasse.. O presidente mexicano, [Andrés Manuel] López Obrador, também chegou a propor um comitê de diálogo, com sua participação, da Índia e do próprio papa, mas também não foi para frente”, detalhou.

“Diante de todo esse cenário, realmente surgem questões, como essa da preocupação ucraniana com o custo humano do conflito. Nas últimas semanas, o conflito se agravou com as explosões nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, assim como na ponte de Kerch, na Crimeia. Não é possível que os apelos do papa, do Musk, do Kissinger, dos governos do México, da Turquia, da Índia e da China, com todas as profundas diferenças entre esses atores, continuem sem ressoar nas autoridades ucranianas”, destaca.

Sem ilusões com Elon Musk

Sobre Musk, a socióloga destaca que não pode haver “ilusões” sobre o papel dele, apesar do aceno ao diálogo. Ela prega que “não haja ilusões com as intenções de Musk; assim como os capitalistas lucraram com a tragédia humanitária da pandemia, também aproveitam o cenário de guerra para enriquecer e tirar proveito. O imperialismo precisa das guerras para sobreviver“.

Esse tipo de ação tem ainda mais ambiente quando existem Estados nacionais omissos e negligentes, como EUA e vários europeus, em buscar saídas dialogadas para o fim da guerra“, destaca. “A postura dele também é reveladora de como funcionam os grandes capitalistas que se sentem acima dos Estados nacionais. São agentes paraestatais, mas que se consideram no mesmo nível de grandeza.“, destaca.





