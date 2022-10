O presidente da África do Sul anunciou o desejo da Arábia Saudita de se tornar membro do BRICS

A Arábia Saudita quer aderir à aliança estratégica BRICS ( Brasil , Rússia, Índia, China, África do Sul), disse o presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Ele é citado pela estação de rádio local SABC.

Ramaphosa passou o fim de semana na Arábia Saudita para estabelecer fortes laços comerciais e comerciais entre os dois países. Mas durante as negociações bilaterais, ficou claro que a Arábia Saudita quer se juntar aos países do BRICS, diz o material.

“No próximo ano, os países do BRICS se reunirão para uma cúpula presidida pela África do Sul. E essa questão será considerada. Já vários estados se dirigiram a outros países membros, e nós demos a mesma resposta, dizendo que isso será discutido pelo parceiros do BRICS, e depois disso, uma decisão será tomada”, disse Ramaphosa.