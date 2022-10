Reino Unido quer impedir que seus ex-pilotos militares sejam contratados pela China, relata mídia

Essa prática é legal e foi notada pela primeira vez pelo governo britânico em 2019, quando alguns desses casos foram identificados, explicou uma autoridade na condição de anonimato de acordo com BBC, Sky News e vários outros meios de comunicação ocidentais.

De acordo com os relatos da mídia, o Ministério da Defesa britânico considera a situação grave o suficiente para emitir um “alerta de ameaça” formal para avisar os pilotos e ex-pilotos sobre a campanha de recrutamento da China.

A declaração ressalta que os militares estavam “sujeitos à Lei dos Segredos Oficiais” e afirma que o ministério estava “revisando o uso de contratos de confidencialidade e acordos de não divulgação” para lidar com essas questões.

De acordo com a fonte primária, que foi descrita como um “funcionário ocidental” ou funcionário do Ministério da Defesa britânico por jornalistas, a China paga aos pilotos US$ 270.000 (R$ 1,4 milhão) por ano.