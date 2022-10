China revela alvo dos EUA para a Ucrânia

A posição dos Estados Unidos em relação ao conflito na Ucrânia indica seu desejo de manter e fortalecer sua hegemonia no mundo , escreve o jornalista do Global Times, He Zhigao.

O artigo argumenta que os EUA continuam a seguir o confronto do bloco e a mentalidade da Guerra Fria, usando o conflito na Ucrânia e até as rivalidades de grandes potências para impor sua hegemonia global por meio da OTAN e outras plataformas políticas baseadas no bloco.

A crise ucraniana afetou a segurança e a ordem política na Europa, já que as consequências do conflito vão além do campo de batalha e se estendem a áreas como economia e energia, acrescenta o autor. Ele também observa que gradualmente a reação da Europa aos eventos atuais começou a mudar, passando das emoções para o pensamento estratégico focado no futuro.