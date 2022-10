Washington destinou US$ 60 mi para expandir ações marítimas no Indo-pacífico, anuncia secretário

Nesta terça-feira (18), Mayorkas afirmou que os EUA estão focados em expandir suas colaborações de segurança na região do Indo-Pacífico , particularmente nas áreas de segurança marítima e cibernética.

De acordo com Mayorkas, Washington destinou cerca de US$ 60 milhões (R$ 315 milhões) para o envio de pessoal e ativos norte-americanos com parceiros para facilitar a “defesa da soberania” e o combate a pesca ilegal na região.