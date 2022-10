Ciberczar alemão demitido por supostos laços com a Rússia – mídia – CMIO

Relatos da mídia local alegaram que um ex-espião russo pode ter se infiltrado em um grupo de segurança cibernética que Arne Schonbohm cofundou

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, teria demitido o presidente do Escritório Federal de Segurança da Informação (BSI), Arne Schonbohm, segundo a DPA e a Der Spiegel. No início deste mês, relatos da mídia alegaram que o funcionário pode ter estado em contato com agentes de inteligência russos por meio de um grupo de segurança cibernética que ele co-fundou há uma década e que supostamente havia sido infiltrado por espiões russos.

Na terça-feira, a agência de notícias alemã DPA publicou um artigo dizendo que Schonbohm havia sido removido do cargo. Der Spiegel saiu com um artigo semelhante, citando fontes de segurança.

De acordo com as publicações, o Ministério do Interior está lançando um processo disciplinar contra o ex-chefe do BSI.

Schonbohm foi citado pelo Der Spiegel dizendo que “Como não houve retorno sobre as acusações, solicitei a abertura de um procedimento disciplinar para esclarecer as circunstâncias do caso”.

Acrescentou que até agora não sabe “o que o ministério examinou e como são as acusações específicas contra mim”.













Na semana passada, o tablóide alemão Bild e o canal de notícias ZDF informaram que Faeser estava planejando remover o presidente do BSI do cargo.

De acordo com os meios de comunicação, o Conselho de Segurança Cibernética da Alemanha, que Schonbohm co-fundou em 2012, contou com a empresa Protelion, com sede em Berlim, entre seus membros. Acredita-se que seja uma subsidiária da empresa russa de segurança cibernética OAO Infotecs, que, de acordo com o grupo de pesquisa Policy Network Analytics, foi fundada por um ex-funcionário da KGB.

Comentando os relatórios, o Ministério do Interior da Alemanha emitiu um comunicado, dizendo que “leva a sério os assuntos relatados no fim de semana e os está investigando de forma abrangente”.

No entanto, a ZDF disse que, sob a lei alemã, é impossível simplesmente demitir Schonbohm, e as autoridades estão considerando um novo emprego para ele em outro lugar.

O Conselho de Segurança Cibernética da Alemanha rejeitou as alegações de infiltração russa como “absurdo.” A associação insiste que a Protelion só se juntou a ela em 2020, e “Desde então, não houve discussões nem projetos conjuntos com representantes da empresa.”

Berlim acusou Moscou de atacar sua infraestrutura digital em várias ocasiões, com as últimas alegações referentes a supostos ataques cibernéticos russos antes das eleições gerais em setembro de 2021.

Moscou negou repetidamente as acusações.