Fala de Xi Jinping sobre 'dissuasão estratégica' é sinal de modernização nuclear da China

Espera-se que a China aumente seu arsenal nuclear depois que promessas de melhorar a dissuasão estratégica apareceram pela primeira vez no principal relatório do Congresso do Partido Comunista.

“Vamos estabelecer um forte sistema de dissuasão estratégica”, disse o presidente Xi Jinping na abertura do 20º congresso do partido.

Em seu relatório de trabalho, que apresenta o caminho de desenvolvimento do país para os próximos cinco anos e além, Xi pediu um aumento na proporção de “forças de novo domínio com novas capacidades de combate”.

Ele também pediu o desenvolvimento acelerado de capacidades de combate não tripuladas e inteligentes, a promoção do desenvolvimento coordenado e a aplicação do sistema de informação de rede.

Conforme relembra o South China Morning Post, não houve menção ao conceito de dissuasão estratégica no último relatório do congresso do partido, em 2017. Segundo analistas ouvidos pela publicação, a China tornou público que “melhoraria sua capacidade de dissuasão nuclear em meio à sua rivalidade com outra potência nuclear, os EUA”.