Segundo ele, “quando houve uma derrapagem com isso, o Ocidente aumentou as apostas e realmente contribuiu para um golpe de estado sangrento para eliminar o governo legítimo em Kyiv”.

“Os radicais que tomaram o poder provocaram uma crise aguda dentro do país e acirraram as contradições na sociedade ucraniana ao limite. Como resultado, a existência da Ucrânia como um único Estado capaz foi ameaçada”, disse Vorontsov.

“Além disso, os acordos de 1994 foram prejudicados pelo curso desestabilizador de Washington e seus aliados para a expansão desenfreada da OTAN e o desenvolvimento militar do espaço pós-soviético em detrimento dos interesses fundamentais de segurança da Rússia. Isso contradiz fundamentalmente o conteúdo do Pacote de documentos de Budapeste, que expressa essencialmente o compromisso com o princípio da segurança igual e indivisível, bem como com os princípios coletivos de construção de uma arquitetura de segurança europeia”, afirmou.