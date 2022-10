Empreendimento de armas Rússia-Índia estabelece meta de exportação — CMIO

BrahMos Aerospace tem como alvo US $ 5 bilhões em vendas no exterior de seus mísseis de cruzeiro supersônicos até 2025

A joint venture BrahMos Aerospace entre a Rússia e a Índia visa cumprir sozinho a meta do primeiro-ministro Narendra Modi de aumentar as exportações anuais de defesa do país do sul da Ásia para US$ 5 bilhões até 2025.

“Esperamos que a BrahMos Aerospace sozinha seja capaz de atingir esse número nesse momento”, o executivo-chefe do empreendimento, Atul Rane, disse à agência de notícias indiana ANI na terça-feira. Ele adicionou, “Esperamos receber mais pedidos das Filipinas e estamos conversando com o Vietnã, Malásia e muitos outros países para exportação.”

A Indonésia está entre os outros potenciais compradores dos mísseis de cruzeiro supersônicos do empreendimento. No início deste ano, a BrahMos registrou uma venda de US$ 375 milhões para as Filipinas. Esse acordo era para a variante anti-navio baseada em terra do atual sistema de mísseis da empresa. A BrahMos fornecerá três baterias de mísseis ao Corpo de Fuzileiros Navais das Filipinas, bem como serviços de treinamento e apoio logístico.

O primeiro teste da próxima geração de mísseis do empreendimento está programado para ocorrer em meados de 2024, o que pode abrir caminho para iniciar a produção em uma nova fábrica no estado de Uttar Pradesh já em 2025, disse Rane. O novo modelo pesa apenas cerca de metade dos atuais mísseis com capacidade nuclear do empreendimento, o que significa que as aeronaves poderão transportar mais deles.

“NG {next generation} é nossa principal esperança para o futuro em termos de exportações”, disse Rane.













O chefe da BrahMos disse que a Índia atingiu 68% de capacidade nativa para produzir os atuais mísseis do empreendimento e espera atingir 100% de conteúdo doméstico eventualmente, mas os produtos da empresa continuarão a ser vendidos em parceria com a Rússia, por meio da operação conjunta 50-50 .

Antes de iniciar as vendas de exportação no início deste ano, a BrahMos dependia da Força Aérea, Marinha e Exército da Índia para sua receita. O míssil BrahMos original, que foi testado pela primeira vez em 2001, pode ser lançado de terra, ar ou mar e pode viajar três vezes mais rápido que a velocidade do som.

A Índia também produz caças russos MiG e Su-30 sob licença com a Rússia. Os países estão considerando produzir mais armamento russo na Índia. O governo de Modi estabeleceu uma meta no ano passado de aumentar a produção de defesa da Índia para US$ 25 bilhões, cerca de 20% dos quais seriam exportados, até 2025.