Modi anuncia planos para lançar missão de defesa espacial indiana e aumentar prontidão do país

Durante a inauguração da DefExpo 2022 em seu estado natal, Gujarat, Modi disse ao público que os desafios que estão sendo definidos estão divididos em cinco categorias de tecnologia , entre sistemas de lançamento, sistemas terrestres, sistemas de satélite, sistemas de comunicação e carga útil e atualizações de software. Todas elas servem ao propósito de aumentar a prontidão de defesa espacial da Índia dentro da estrutura do Tratado do Espaço Exterior de 1967.

A DefExpo 2022 é a maior exposição de defesa da Índia e é realizada nas cidades gêmeas de Ahmedabad e Gandhinagar, no estado de Gujarat, de 18 a 22 de outubro de 2022, com 75 países participantes. A DefExpo tem como objetivo apresentar novas tecnologias e soluções de defesa exclusivamente para empresas indianas, tendo por tema central o “Path to Pride” (Caminho do Orgulho).