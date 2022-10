Irã critica Borrell da UE por chamar mundo fora da Europa de 'selva': 'Mentalidade colonial'

Em um discurso na quinta-feira (13) na, o chefe da política externa do bloco europeu disse que a “Europa é um jardim. Construímos um jardim. Tudo funciona. É a, prosperidade econômica e coesão social que a humanidade conseguiu construir – as três coisas juntas. A maior parte do resto do mundo é uma selva, e a selva pode invadir o jardim”, disse Borrell conforme notciado.