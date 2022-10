Principais negócios de classificados russos vendidos por US$ 2,4 bilhões — CMIO

A Prosus, investidora em tecnologia com sede na Holanda, venderá seu mercado online de anúncios classificados, Avito, por 151 bilhões de rublos (US$ 2,46 bilhões) para o Kismet Capital Group, uma holding de investimentos russa, anunciaram as partes na sexta-feira.

A Prosus, que detém 100% da Avito, e sua controladora, a Naspers da África do Sul, disseram que a venda será fechada este mês.

“Desde que anunciamos nossa intenção de sair da Avito em 20 de maio de 2022, nosso objetivo tem sido gerenciar a venda do negócio de forma responsável e estruturada.” Naspers disse em um comunicado. “Acreditamos que isso é melhor alcançado por meio deste acordo.”

A Kismet, que foi fundada pelo ex-CEO da empresa de telecomunicações MegaFon Ivan Tavrin, obteve a permissão relevante do Serviço Federal Antimonopólio da Rússia (FAS) e da Comissão Governamental para o Controle de Investimento Estrangeiro na Federação Russa.













A compra estava em linha com a estratégia da Kismet de investir “em líderes de mercado de alta tecnologia com potencial de crescimento significativo”, Tavrin disse, em um comunicado visto pela Reuters.

A empresa russa disse que a transação foi financiada e liquidada por um consórcio bancário liderado pelo Banco Agrícola Russo, estatal da Rússia. O credor não está entre os bancos russos sob sanções.

Avito, o maior mercado online da Rússia, tem cerca de 5.000 funcionários e quase 90 milhões de usuários.

As empresas ocidentais que optaram por sair do mercado russo desde o início da operação militar na Ucrânia sofreram perdas financeiras significativas. A empresa francesa de alimentos Danone disse na sexta-feira que um acordo para ceder o controle de seus negócios de laticínios na Rússia pode levar a uma baixa de até um bilhão de euros (US$ 972,70 milhões). Enquanto isso, a montadora japonesa Nissan esta semana transferiu seus ativos para o estado russo, tendo uma perda de cerca de US$ 687 milhões.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT