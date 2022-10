Dólar forte é dor de cabeça – FMI — CMIO

A alta da moeda dos EUA está dificultando ainda mais a luta de outras nações contra o aumento da inflação, sugere o órgão financeiro global

Enquanto os países ao redor do mundo lutam para reduzir a inflação crescente, o enfraquecimento de suas moedas em relação ao dólar americano tornou essa luta ainda mais difícil, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em um relatório publicado na sexta-feira, o FMI elaborou como os países devem responder a um dólar forte. Destacou que o dólar está em seu nível mais alto desde 2000, tendo valorizado 22% em relação ao iene japonês, 13% em relação ao euro e 6% em relação às moedas dos mercados emergentes desde o início deste ano.

“Um fortalecimento tão acentuado do dólar em questão de meses tem implicações macroeconômicas consideráveis ​​para quase todos os países, dada a predominância do dólar no comércio e nas finanças internacionais”. o credor escreveu.

Indicou ainda que, embora a participação dos EUA nas exportações mundiais de mercadorias tenha diminuído de 12% para 8% desde 2000, a participação do dólar nas exportações mundiais se manteve em torno de 40%. “Em média, o repasse estimado de uma valorização de 10% do dólar para a inflação é de 1%. Tais pressões são especialmente agudas em mercados emergentes, refletindo sua maior dependência de importações e maior participação de importações faturadas em dólar em comparação com economias avançadas.”

De acordo com o relatório, aproximadamente metade de todos os empréstimos internacionais e títulos de dívida internacionais são denominados em dólares americanos. Embora os governos de mercados emergentes tenham feito progressos na emissão de dívida em sua própria moeda, seus setores corporativos privados têm altos níveis de dívida denominada em dólar.



“Com o aumento das taxas de juros mundiais, as condições financeiras ficaram consideravelmente mais apertadas para muitos países. Um dólar mais forte só agrava essas pressões, especialmente para alguns mercados emergentes e muitos países de baixa renda que já correm um alto risco de sobreendividamento.” disse o FMI.

O relatório sugeriu que a resposta de política apropriada é permitir que a taxa de câmbio se ajuste, enquanto usa a política monetária para manter a inflação próxima de sua meta. “O preço mais alto dos bens importados ajudará a fazer o ajuste necessário aos choques fundamentais, pois reduz as importações, o que, por sua vez, ajuda a reduzir o acúmulo de dívida externa. A política fiscal deve ser usada para apoiar os mais vulneráveis ​​sem comprometer as metas de inflação”, disse. disse.

