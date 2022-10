Cremação na França agora menos acessível – mídia — CMIO

Os custos da cremação na França devem subir até 35% no espaço de dois anos, de acordo com os dados mais recentes do serviço de rastreamento de custos funerários MPF, citados pelo canal de TV TF1.

O aumento é atribuído aos preços da energia, particularmente os preços do gás, que vêm subindo no ano passado em meio a sanções relacionadas à Ucrânia impostas pela UE à Rússia, um dos principais parceiros energéticos do bloco.

O custo do gás supostamente representa até 20% do preço de um funeral que envolve cremação, que deve aumentar para € 911 (US$ 887) de € 675, o preço médio antes que a escassez de energia se tornasse um problema.

A cremação tem sido até recentemente uma alternativa mais barata ao enterro, mas as empresas funerárias, que não são elegíveis para subsídios de energia, devem repassar facilmente as contas crescentes aos enlutados.

“Se os preços aumentarem muito, pode se tornar inacessível para as famílias pagarem”, disse. Frederique Plaisant, presidente da Federação Francesa de Cremação, disse à mídia, acrescentando que um número crescente de franceses que optam pelo enterro pode causar problemas de espaço nos cemitérios.

A cremação é responsável por mais de 40% dos funerais na França.

“Há uma preocupação real com o assunto no setor”, Antony Fallourd, director-geral do serviço funerário Funéplus, que receia que uma forte subida dos preços reforce a má imagem de determinados estabelecimentos funerários, por vezes considerados como “aproveitadores da morte”.

