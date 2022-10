O chefe de um think tank italiano de energia pede às famílias que usem lenha, pellets e bombas de calor à medida que os preços do gás disparam

A Itália, juntamente com o resto da Europa, está passando por um choque energético de magnitude sem precedentes, já que os preços da eletricidade quase dobraram, de acordo com Davide Tabarelli, presidente da pesquisadora italiana de energia Nomisma Energia.

“Os preços do gás estavam em € 0,7-0,8 por metro cúbico, mas subiram para € 1,37 no início do ano”. Tabarelli disse em entrevista ao jornal La Repubblica.

“Agora, em outubro, a marca de € 2,3 foi ultrapassada: a Europa e a Itália estão passando por um choque energético de escala sem precedentes,“, disse o analista.

Tabarelli também disse que os italianos devem estar prontos para o racionamento durante os meses mais frios do inverno. Ele também instou as famílias a fazer uso de formas alternativas de aquecimento, como lenha e pellets, embora tenha acrescentado que os preços também aumentaram.













“Compre um gerador de energia para este inverno e talvez para o próximo também” Tabarelli disse, enfatizando que a próxima estação fria seria desafiadora.

No início deste mês, o analista havia dito que as autoridades italianas seriam obrigadas a adotar um plano de racionamento de gás no caso de uma completa falta de fornecimento de energia da Rússia. Tabarelli acrescentou que levaria pelo menos dois ou três anos para substituir os grandes volumes de gás anteriormente recebidos da Rússia.

A crise energética na região foi dramaticamente exacerbada no início de julho, após as primeiras interrupções no fornecimento de gás russo a vários países da UE. As reduções seguiram problemas com a manutenção das turbinas do gasoduto Nord Stream devido às sanções impostas contra a Rússia.

Na semana passada, o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse que a prosperidade do bloco foi baseada em recursos energéticos baratos da Rússia. Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que a UE está pagando enormes quantias aos EUA pelo gás, privando assim sua economia de competitividade.

