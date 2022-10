Principal banqueiro de Wall Street faz previsão de recessão — CMIO

A economia dos EUA pode mergulhar em recessão nos próximos seis a nove meses, disse o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, à CNBC nesta semana.

Segundo Dimon, a economia é “na verdade ainda está indo bem,” embora a inflação crescente, os aumentos das taxas de juros acima do esperado e a situação na Ucrânia sejam um “muito sério” combinação que poderia levar à recessão.

“Você não pode falar sobre a economia sem falar sobre coisas no futuro – e isso é coisa séria… Essas são coisas muito, muito sérias que eu acho que provavelmente pressionarão os EUA e o mundo – quero dizer, a Europa já está em recessão – e eles provavelmente colocarão os EUA em algum tipo de recessão daqui a seis a nove meses,” ele disse.

O Federal Reserve dos EUA elevou as taxas de juros em 75 pontos base no mês passado, o terceiro aumento consecutivo desse valor. As autoridades também sinalizaram que podem continuar a aumentar as taxas se a situação com os preços ao consumidor não melhorar.

O CEO do JPMorgan Chase disse que o Fed "esperou muito e fez muito pouco" para combater a inflação, que recentemente saltou para uma alta de 40 anos, embora ele tenha notado que não está criticando a atual abordagem do Fed.













“A partir daqui, vamos todos desejar [the Fed] sucesso e manter nossos dedos cruzados para que eles consigam desacelerar a economia o suficiente para que seja o que for, seja leve – e é possível.”

Dimon disse que não pode prever a duração da recessão.

“Pode ir de muito leve a muito difícil e muito dependerá do que acontece com [the conflict in Ukraine]. Então, acho difícil adivinhar; esteja preparado.”

Ele acrescentou que o único resultado garantido da situação será a alta volatilidade do mercado.

