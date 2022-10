Gazprom descreve as consequências do teto de preço do gás russo — CMIO

Tal decisão violaria contratos e inevitavelmente levaria a uma interrupção no fornecimento, alerta CEO

Os planos para estabelecer um teto de preço para as vendas de gás russas, que atualmente estão sendo considerados pelos líderes ocidentais, fariam com que o fornecimento fosse interrompido, de acordo com o CEO da Gazprom, Alexey Miller.

“Contamos com os contratos que foram assinados. Uma decisão unilateral desse tipo é, obviamente, uma violação de termos essenciais dos acordos que levariam à rescisão de fornecimentos”, Miller disse no domingo em entrevista à Russia 1 TV.

Numerosas sanções foram introduzidas pelos EUA, UE e aliados em Moscou por sua operação militar na Ucrânia. Os clientes da UE até agora reduziram suas compras de energia russa, e o G7 e a UE estão atualmente tentando introduzir um teto de preço para o petróleo e o gás da Rússia.

Os comentários de Miller ecoaram um aviso semelhante do presidente Vladimir Putin, que disse no mês passado que Moscou cortaria o fornecimento de energia se os preços máximos fossem impostos.













No início deste mês, os líderes da UE chegaram a um acordo para impor mais um pacote de sanções à Rússia, incluindo a proibição do transporte marítimo de petróleo russo para países terceiros, a menos que o petróleo seja vendido abaixo ou a um determinado preço. As medidas entrariam em vigor após 5 de dezembro de 2022 para petróleo bruto e 5 de fevereiro de 2023 para produtos petrolíferos refinados.

No início desta semana, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que um teto de preço nas exportações de petróleo russo de cerca de US$ 60 por barril provavelmente reduziria as receitas de energia de Moscou, permitindo uma produção lucrativa, mantendo o petróleo russo no mercado global. Yellen ressaltou que a medida ainda está sendo discutida pelos EUA e seus aliados ocidentais.

Na sexta-feira, o vice-primeiro-ministro russo Aleksander Novak disse que os EUA deveriam estabelecer um teto de preço para seu próprio gás natural liquefeito (GNL) indo para a Europa, já que o combustível americano está sendo entregue à Europa a preços quatro vezes mais altos do que o preço para consumo doméstico.

