Japão vê aumento recorde de falências corporativas – mídia – CMIO

Mais de 3.000 empresas faliram em abril-setembro, pois as empresas não conseguiram pagar dívidas relacionadas ao Covid

O número de falências corporativas no Japão teve um aumento anual de 6,9%, para 3.141 entre abril e setembro, o primeiro aumento em três anos, informou a Kyodo News no domingo, citando uma pesquisa da Tokyo Shoko Research.

O aumento decorre dos desafios que as empresas japonesas encontraram para reembolsar a ajuda financeira do governo que receberam em resposta à pandemia, disse a empresa de pesquisa de crédito.

Os analistas acrescentaram que os casos de insolvência estão em constante aumento desde agosto devido aos altos preços das matérias-primas desencadeados pela queda do iene em relação ao dólar americano e outras moedas importantes.

Somente em setembro, o número de falências no Japão aumentou 18,6% em relação ao ano anterior, para 599, mostrou a pesquisa.













O total de passivos deixados por empresas falidas triplicou para 1,74 trilhão de ienes (US$ 11,70 bilhões) no período de seis meses. Um contribuinte significativo para este número foi a Marelli Holdings, uma fabricante líder de autopeças, que entrou com pedido de proteção judicial contra falência em junho sob a lei de reabilitação civil do Japão.

O setor de transportes registrou 162 casos de falência, alta de 42,1% e o primeiro aumento em três anos. O aumento foi atribuível ao aumento dos preços dos combustíveis. Enquanto isso, o setor imobiliário registrou 104 casos, queda de 5,4%, marcando o número mais baixo em 30 anos.

O setor de serviços registrou um total de 215 falências, a mais alta entre os diversos setores e em alta pelo oitavo mês consecutivo, enquanto o crescimento mais rápido no número de casos foi registrado na construção, que subiu 29,8% em relação ao ano anterior.

A divisão regional mostra que 29 prefeituras, incluindo Hokkaido e Kyoto, viram o número de falências aumentar, enquanto 16, incluindo Osaka e Hiroshima, registraram uma diminuição. Duas prefeituras, Shizuoka e Nagasaki, publicaram números fixos.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT