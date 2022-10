UE pondera limitar preço do gás no maior centro comercial – mídia — CMIO

A medida seria temporária e visaria praticamente todas as transações de gás na Europa

Bruxelas está explorando um mecanismo de emergência destinado a conter o preço do gás natural, estabelecendo um limite para as transações no Dutch Title Transfer Facility, informou a Bloomberg no domingo, citando uma proposta preliminar da Comissão Europeia.

De acordo com o relatório, a UE planeja estabelecer um limite máximo de “preço dinâmico” em que as transações de gás no hub podem ocorrer. Seu principal índice, o TTF, é referência para todo o gás negociado no bloco.

A medida permitiria a Bruxelas intervir nos casos em que os preços do gás atinjam níveis extremos, sem prejudicar a oferta, segundo o documento. Espera-se que o limite de preço de emergência não dure mais de três meses.

“Isso ajudará a evitar volatilidade extrema e aumentos de preços, bem como especulações que podem levar a dificuldades no fornecimento de gás natural a alguns Estados membros,“, afirma o documento. A lista de medidas também deve incluir uma opção temporária de limite de preço intradiário para “garantir uma formação de preços mais sólida” e defender as empresas de energia da região de grandes aumentos de preços.

A adoção do projeto de proposta está agendada para terça-feira, 18 de outubro. No entanto, a Reuters informou mais tarde que os embaixadores da UE irão discuti-la em uma reunião extraordinária em Luxemburgo na segunda-feira.













A notícia da proposta vem antes de uma cúpula da UE em Bruxelas, marcada para 21 e 22 de outubro, na qual os Estados membros discutirão soluções para a crise energética. Os preços do gás dispararam na Europa depois que os suprimentos russos caíram drasticamente nos últimos meses em meio às sanções e problemas técnicos. Os países da UE estão em desacordo sobre como controlar os preços, e a proposta de limite de preço do gás tem sido a mais controversa.

“A impaciência está crescendo com os estados membros… Então, mudamos de marcha e colocamos tudo o que está sendo lançado… na mesa. É uma forma de pressionar a Comissão a apresentar as propostas mais concretas possíveis,”, disse um diplomata da UE à Reuters.

