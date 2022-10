Sérvia proíbe exportações de gás — CMIO

A Sérvia suspendeu a exportação de gás natural até o final do mês em um esforço para proteger o mercado doméstico de energia, informou o serviço de imprensa do governo na segunda-feira.

“O governo decidiu na reunião de hoje proibir temporariamente a exportação de gás natural do país até 31 de outubro, a fim de garantir um abastecimento confiável do mercado interno e evitar danos à economia e aos cidadãos”, diz o comunicado.

Na semana passada, o presidente sérvio Aleksandar Vucic pediu o reforço da segurança do sistema de transporte de gás do país, que recebe suprimentos da Rússia através do gasoduto TurkStream. Suas ligações seguiram um relatório das autoridades russas dizendo que sabotadores foram detidos enquanto planejavam explodir parte do gasoduto TurkStream, que fornece gás natural russo para Türkiye e mais para países europeus. TurkStream é atualmente o único “totalmente funcional e totalmente carregado” gasoduto para fornecimento de gás russo para a UE, disse o Kremlin.

De acordo com Vucic, seis milhões de metros cúbicos de gás russo são entregues diariamente através do gasoduto TurkStream para a Sérvia.

No início deste mês, o presidente sérvio pediu à UE que fornecesse apoio financeiro às nações dos Bálcãs em meio à atual crise de energia, que foi exacerbada pelas sanções do bloco a Moscou e uma forte redução no fornecimento de gás russo. Embora a Sérvia não seja um estado membro da UE, seu fornecimento de energia transita por países que o são, o que significa que as sanções impostas pelo bloco à Rússia a afetam diretamente. Vucic se opôs às sanções contra Moscou e deixou claro que seu país continuaria a depender do fornecimento de energia da Rússia.

O presidente sérvio tem levantado preocupações sobre a próxima temporada de aquecimento, dizendo que seu país tem cerca de 660 milhões de metros cúbicos de gás armazenados para o inverno, o que é suficiente para três meses de consumo.

