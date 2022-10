Economia global na pior forma há décadas – ex-chefe do Tesouro dos EUA – CMIO

Bancos centrais estão atrasados ​​com medidas para conter a inflação, alerta ex-guru de Bill Clinton

A economia global está atualmente enfrentando os maiores desafios que viu em quatro décadas, de acordo com o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers.

“Este é o conjunto de desafios mais complexo, díspar e transversal de que me lembro nos 40 anos em que prestei atenção a essas coisas,” Summers disse na reunião anual do Instituto de Finanças Internacionais em Washington. Ele criticou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, juntamente com os bancos centrais, por subestimarem os riscos representados pela inflação persistentemente alta e por não agirem adequadamente para combater a crise.

“Com toda a honestidade, acho que o corpo de bombeiros ainda está na delegacia. … Estou muito desapontado com a resposta,”, afirmou.

Summers disse que entre o aumento das taxas de juros, um dólar mais forte, escassez de energia e alimentos, tensões geopolíticas e mudanças climáticas, “alguém deveria estar propondo algo substancial” para mudar a situação para melhor. Ele não deu mais detalhes sobre isso, no entanto.

O Federal Reserve dos EUA elevou as taxas de juros cinco vezes até agora este ano, e outros bancos centrais ao redor do mundo seguiram o exemplo. No entanto, Summers diz que os reguladores esperaram muito tempo para agir sobre os preços crescentes, e as taxas de juros teriam que ser aumentadas ainda mais, mesmo que isso levasse a economia à recessão.













“Se você tentar evitar isso, você se encontrará em uma situação de estagflação e terá que fazer algo mais difícil um pouco mais tarde. Mas isso tem todos os tipos de consequências colaterais para o resto do mundo,” ele avisou.

Uma dessas consequências seriam as dificuldades com o financiamento dos mercados de dívida, disse Summers. Ele ofereceu desenvolvimentos recentes no Reino Unido como exemplo. O Banco da Inglaterra lançou um programa emergencial de compra de títulos do governo no mês passado em resposta a uma forte queda nos preços dos títulos após o anúncio de um grande corte de impostos pelo governo.

“O que aconteceu no Reino Unido, parte disso é uma ferida auto-infligida, mas parte disso são tremores do que está acontecendo no sistema global… E quando você tem tremores, nem sempre tem terremotos, mas provavelmente deveria estar pensando na proteção contra terremotos,” ele explicou.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT