Bruxelas está pronta para usar suas ‘ferramentas’ caso a direitista Georgia Meloni saia da linha, mas está longe de ser o único elemento de discórdia que assola a União Europeia

O novo “Comunidade Política da UE”, uma invenção do presidente francês Emmanuel Macron, composto pelo bloco de 27 nações e 17 outros países, a maioria dos quais aspiram a ingressar na UE, encerrou recentemente seu exercício inaugural de relações públicas em Praga. O objetivo deste evento no Castelo de Praga parecia ser convencer os espectadores da unidade europeia, particularmente a favor da Ucrânia e contra a Rússia, enquanto ocultava quaisquer outras rachaduras na fachada da solidariedade.

Todos os olhos estão voltados para a mais nova adição à classe: a primeira-ministra italiana eleita Georgia Meloni. Sua coalizão populista de direita acabava de ser eleita e as facas já estavam apontadas. Na verdade, eles estavam fora antes mesmo da eleição, como advertiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em resposta a uma pergunta sobre a extrema direita estar à beira do poder na Itália, que o bloco havia “Ferramentas” para lidar com os estados membros cujos governos se afastaram da agenda de Bruxelas. Assim, apesar das ridículas alegações de von der Leyen e de outros líderes da UE de lutar pela democracia na notoriamente corrupta Ucrânia, aparentemente inundando-a com infindáveis ​​armas ocidentais, von der Leyen não se dá ao trabalho de falar da boca para fora ao respeito mais básico da democracia vontade dos cidadãos da Itália.













De acordo com von der Leyen, o ministro francês dos Assuntos Europeus, Laurence Boone, disse em entrevista ao jornal italiano La Repubblica: “Queremos trabalhar com Roma, mas monitoraremos o respeito pelos direitos e liberdades,” acrescentando que “Vamos prestar muita atenção ao respeito aos valores e ao estado de direito. A UE já mostrou que está vigilante em relação a outros países, como Hungria e Polônia”. Com certeza. Principalmente retendo fundos de países que não estão alinhados. O motivo ostensivo é que esses países estão atrasados ​​no “valores democráticos” departamento. Isto é, na forma específica como a UE define a democracia para servir os interesses do establishment político e económico ocidental, que muitas vezes divergem dos do cidadão médio.

Meloni comentou posteriormente que as palavras do ministro francês “assemelham-se muito a uma ameaça inaceitável de interferência contra um Estado soberano e um membro da União Europeia”. e disse que esperava que o “imprensa de esquerda” teve “deturpado” Comentários de Boone. Mas eles de fato se assemelham exatamente ao tipo de conversa antidemocrática que muitas vezes está na língua dos funcionários do bloco. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse recentemente em uma conferência sobre democracia em Praga que estava pessoalmente decidida a entregar para a Ucrânia: “não importa o que meus eleitores alemães pensam”, apesar de falar da boca para fora sua solidariedade com o povo alemão que enfrenta uma crise de energia como resultado direto das políticas de sanções alemãs e da UE.

Portanto, não apenas existem divisões internas da UE entre os cidadãos comuns e as políticas de cima para baixo impostas a eles e a seus governos por Bruxelas como uma camisa de força Made In Europe, mas também não faltam divisões entre os estados membros.

Os atuais membros do bloco não conseguem nem se dar bem, e Bruxelas já montou uma estrutura totalmente nova em uma tentativa de trazer mais jogadores com esta nova cúpula. O presidente turco Erdogan usou sua plataforma para atacar a Grécia por suas disputas territoriais na região, acusando a UE de apoiar iniciativas ilegais disfarçadas de unidade ou solidariedade.













Todo o bloco está chateado com a Noruega por manter altos preços de energia e lucros em meio à crise do gás causada pelas auto-sanções de Bruxelas. O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, levantou a questão dos chamados amigos, como os EUA e a Noruega, explorando o desespero de outros países da UE por meio de manipulação de preços.

O presidente francês Macron usou sua plataforma de cúpula para repetir sua oposição à construção de um novo gasoduto entre a Espanha e a França, o que a Alemanha realmente deseja, porque permitiria que o gás barato do norte da África fluísse para os países vizinhos. Mas convenhamos – a França perderia um mercado a longo prazo se apoiasse o projeto, dado seu interesse em exportar energia nuclear, principalmente agora que a UE o considera “verde” a partir do início deste ano. Há até divergência sobre essa reclassificação também, já que a Áustria agora está se opondo à designação processando o alto escalão da UE.

A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, também esteve presente na cúpula e fez questão de chamar Macron de amigo, embora apenas algumas semanas atrás ela tenha dito que o júri estava decidindo se ele é amigo ou inimigo da Grã-Bretanha.

O primeiro-ministro polonês não perdeu a oportunidade de mais uma briga com a Alemanha, desta vez por subsidiar sua indústria em meio à crise de energia induzida pelas sanções da UE, enquanto a indústria em outros países da UE sofre com as políticas pró-Ucrânia do bloco (que a Polônia ironicamente suporta porque é anti-russo). A Polônia também decidiu recentemente exigir reparações da Alemanha pela 2ª Guerra Mundial. E agora a Grécia também está buscando centenas de bilhões de euros da Alemanha para as 1ª e 2ª Guerras Mundiais.













Acho que não importa que a Alemanha tenha feito o trabalho pesado para esses dois receptores líquidos de fundos da UE como o principal motor econômico do bloco. E agora Berlim, que está encarando o barril da desindustrialização e do racionamento por causa das sanções energéticas da UE, não está exatamente na melhor posição agora para ficar presa a contas a pagar para corrigir erros históricos.

Victor Orban, o primeiro-ministro do perene pária da UE, a Hungria, discordou diretamente de Bruxelas. “Os burocratas de Bruxelas e as elites europeias decidiram sobre as sanções, ninguém perguntou ao povo europeu” Orban disse em seu discurso de cúpula enquanto Budapeste segue seu próprio caminho, ignorando as sanções do bloco em favor de novos acordos de energia com Moscou.

Assim, apesar de todos os sorrisos e tapinhas nas costas nas imagens da cúpula, a Ucrânia é, sem dúvida, a menor das preocupações da UE, pois apenas ressalta problemas de longa data.

Não que você deva notar, pois eles exigem seu apoio total e se concentram em colocá-lo em Putin.