Trump se gaba de que poderia ‘facilmente’ se tornar primeiro-ministro israelense – CMIO

O ex-presidente dos EUA reclamou que, embora aparentemente seja amado pelos israelenses, os judeus americanos não estão tão entusiasmados

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi à sua plataforma Truth Social no domingo para desabafar sobre sua aparente falta de popularidade entre os judeus americanos. Alegando que ele poderia “facilmente” ser eleito primeiro-ministro em Israel, Trump pediu à comunidade judaica nos EUA que “aja em conjunto”.

“Nenhum presidente fez mais por Israel do que eu” Trump afirmou em um post no domingo. “Surpreendentemente, no entanto, nossos maravilhosos evangélicos apreciam muito mais isso do que as pessoas da fé judaica, especialmente aquelas que vivem nos EUA”.

“Aqueles que vivem em Israel, no entanto, são uma história diferente”, continuou, declarando que “poderia ser facilmente” eleito primeiro-ministro no estado judeu. “Os judeus dos EUA precisam agir em conjunto e apreciar o que têm em Israel – antes que seja tarde demais!”

“Os judeus dos EUA precisam agir em conjunto e apreciar o que têm em Israel – antes que seja tarde demais!” O ex-presidente Trump escreve em sua plataforma de mídia social. pic.twitter.com/AyWMyJDI5b — Steve Herman (@W7VOA) 16 de outubro de 2022

Os cristãos evangélicos estão entre os grupos demográficos mais pró-Israel nos EUA, com diplomatas israelenses considerando-os um grupo mais valioso para alcançar do que os judeus, que o ex-embaixador israelense Ron Dermer observou no ano passado serem “desproporcionalmente entre nossos críticos”.

Com exceção da pequena comunidade ortodoxa, os 7,6 milhões de judeus dos Estados Unidos são tipicamente liberais, com uma pesquisa de 2020 descobrindo que 7 em cada 10 se identificam com o Partido Democrata. Enquanto 71% dos israelenses aprovaram o desempenho de Trump no período que antecedeu as eleições de 2020, apenas 27% dos judeus americanos avaliaram positivamente o então titular.

Quase dois anos no mandato do presidente Joe Biden, os israelenses ainda veem Trump de forma mais positiva do que seu sucessor democrata.

Em última análise, Trump obteve apenas 30% dos votos judaicos em novembro de 2020, apesar de repetidamente invocar seu apoio a Israel na campanha e intermediar os Acordos de Abraão – que normalizaram as relações entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein – dois meses antes.

Nenhum candidato republicano obteve mais de um terço dos votos judeus desde que George HW Bush obteve 35% em 1988, e nenhum republicano conquistou a maioria entre os judeus nos últimos 100 anos.