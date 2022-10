França condenada a pagar indenização a ex-ativista do FEMEN — CMIO

A CEDH defendeu uma ‘performance’ simulada de aborto em uma igreja de Paris como “liberdade de expressão”

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH) ordenou que a França pague quase € 10.000 à ex-membro do FEMEN Eloise Bouton por violar seu direito de “liberdade de expressão.” A decisão refere-se à pena de prisão suspensa que Bouton recebeu por seu ato de topless ‘aborto de Jesus’ em 2013 na Igreja Madeleine em Paris.

“O Tribunal decidiu que a França deveria pagar ao requerente 2.000 euros (EUR) por danos morais e 7.800 euros em custas e despesas”, disse o TEDH no início desta semana.

Explicando a decisão, o tribunal alegou que o único objetivo do Bouton era “contribuir para o debate público sobre os direitos das mulheres”.

"O objetivo da mise en scène da requerente foi transmitir, em um local simbólico de culto, uma mensagem relativa a um debate público e social sobre o posicionamento da Igreja Católica sobre o direito da mulher à livre disposição de seu corpo, incluindo a direito de fazer um aborto", disse o tribunal.













Considerando que as autoridades francesas apenas acusaram Bouton de “exposição sexual” em local público, em vez de atacar a liberdade religiosa, a CEDH concluiu que “os tribunais nacionais não encontraram um equilíbrio, de forma adequada, entre os interesses em jogo e a interferência na liberdade de expressão do requerente”.

Bouton, que se descreve como uma “escritora, jornalista independente e feminista Queer/LGBT+”, congratulou-se com a decisão da CEDH.

“Esta luta pessoal termina com alívio e felicidade e a luta militante continuará conforme necessário” ela twittou.

Declarando isso “Os torsos das mulheres não são mais eróticos do que os dos homens”, a ativista disse que as mulheres “têm o direito de dispor livremente de seu corpo e usá-lo como ferramenta política ou artística ou o que realmente quiserem”.

Durante sua ‘performance’ em Madeleine, Bouton estava usando um véu azul claro e uma coroa de flores vermelhas. Depois de simular um aborto, ela ficou com os braços estendidos, segurando pedaços de carne ensanguentados nas mãos. As palavras “Natal é cancelado” estavam escritos nas costas dela. Relatos não confirmados afirmaram que ela também urinou nos degraus do altar.

O FEMEN, que se originou na Ucrânia e que Bouton deixou em 2014, defende os direitos das mulheres por meio de protestos de topless e outras ações. Algumas de suas ‘performances’ envolveram a simulação de atos sexuais em mesquitas e igrejas, e foram amplamente condenadas por grupos religiosos.