Ministro quer que Israel escolha lado no conflito na Ucrânia — CMIO

Assuntos da Diáspora Nachman Shai pediu o fornecimento de armas a Kiev, alegando que o Irã estava armando a Rússia

Israel deve começar a fornecer ajuda militar à Ucrânia, anunciou o ministro de Assuntos da Diáspora Nachman Shai no Twitter no domingo, alegando que o Irã estaria transferindo mísseis balísticos para a Rússia.

“Não há mais dúvidas de onde Israel deve ficar neste conflito sangrento”, tuitou o político. “Chegou a hora de a Ucrânia também receber ajuda militar, assim como os EUA e os países da OTAN fornecem.” Israel já forneceu à Ucrânia ajuda não letal, incluindo equipamentos militares e – supostamente – sistemas de defesa antimísseis fornecidos pelo setor privado.

A alegação de que o Irã estava fornecendo à Rússia mísseis balísticos foi feita em uma reportagem do Washington Post de domingo por “funcionários de um país aliado dos EUA que monitora de perto a atividade de armas do Irã.” Esses mesmos funcionários, de acordo com o WaPo, alegaram em agosto que o Irã estava fornecendo a série Shahed e os drones Mohajer-6 para a Rússia para uso na Ucrânia, e disseram à agência no domingo que o Irã enviaria “dezenas” mais Mohajer-6s e um número maior de Shahed-136s.













O Irã negou que esteja fornecendo armas para ambos os lados, argumentando “o armamento de cada lado da crise prolongará a guerra.” O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kan’ani, rejeitou “relatórios sobre a entrega de drones à Rússia para uso na guerra da Ucrânia” Como “sem fundamento” em um comunicado no início deste mês, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou as alegações de “falso.O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, admitiu em agosto que Washington não tinha evidências de que o Ministério da Defesa da Rússia havia realmente comprado drones iranianos.

No entanto, a Ucrânia insiste que a maioria dos drones que a Rússia usou em batalhas recentes são de origem iraniana. O país revogou as credenciais do embaixador do Irã em Kiev no mês passado, depois que vários drones russos derrubados se assemelhavam aos modelos iranianos.

Enquanto a Ucrânia pediu repetidamente a Israel seu sistema de defesa antimísseis Iron Dome, além de implorar aos EUA para impor uma zona de exclusão aérea que colocaria Washington em confronto militar direto com Moscou, Tel Aviv recusou até agora, argumentando que a tecnologia que defende o pequeno Estado de Israel não funcionaria em um território tão grande quanto o da Ucrânia, pois não protegeria contra os mísseis de médio e longo alcance usados ​​pela Rússia.