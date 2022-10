Deputados britânicos exigem renúncia de Liz Truss – CMIO

Um orçamento desastroso que causou caos no mercado prejudicou criticamente o primeiro-ministro, afirmam os três parlamentares

Um trio de parlamentares conservadores pediu que Liz Truss renuncie como primeira-ministra a partir da noite de domingo. Crispin Blunt foi o primeiro a ir a público, declarando que não achava que Truss conseguiria enfrentar a atual crise econômica. Ele foi seguido por Andrew Bridgen, que disse “nosso país, seu povo e nosso partido merecem melhor.”

O terceiro, Jamie Wallis, de Bridgend e Porthcrawl, lamentou que Truss tivesse “prejudicou a credibilidade econômica da Grã-Bretanha e fraturou nosso partido de forma irreparável”. Wallis, que se assumiu transgênero no início deste ano, criticou sua festa por “armamentar” a questão trans “para marcar pontos políticos baratos” e sugeriu que ele deixaria o partido inteiramente se Truss não fosse removido.

Livrar-se de Truss agora daria aos conservadores uma chance de lutar nas próximas eleições gerais, raciocinou Wallis, explicando que “dois anos é muito tempo na política.”













Em pouco mais de um mês no cargo, Truss presidiu uma grande mudança no sentimento público contra seu partido, que pode perder 219 assentos no Parlamento, de acordo com uma pesquisa do MRP realizada antes que ela voltasse atrás em suas impopulares iniciativas orçamentárias.

Cerca de 100 cartas de desconfiança foram enviadas por parlamentares conservadores que não foram a público, de acordo com o Guardian – uma torrente que lembra o abandono em massa que levou à saída do próprio antecessor de Truss, Boris Johnson, da 10 Downing Street. Embora existam regras para manter Truss no cargo por um ano, o presidente do Comitê de 1922, Geoffrey Clifton-Brown, disse à BBC que elas poderiam ser alteradas se um “grande maioria” dos membros do partido assim o desejarem.













Truss foi forçada a uma reversão total em sua agenda fiscal, revertendo cortes de impostos não financiados e cortando os chamados “mercado livre” reformas que ameaçavam impor austeridade punitiva na forma de cortes maciços nos serviços públicos.

Truss demitiu seu chanceler Kwasi Kwarteng e o substituiu por Jeremy Hunt, amplamente visto como a pessoa mais poderosa do governo – embora defendesse sua credibilidade e dissesse “o primeiro-ministro está no comando”.