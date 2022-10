Ministro da Saúde alemão alerta para fechamento de hospitais — CMIO

Berlim deve agir “rápida e drasticamente” para evitar déficit de saúde, diz Karl Lauterbach

Muitos hospitais na Alemanha podem ser forçados à falência devido ao aumento dos preços da energia e da inflação, a menos que o governo federal forneça alguma forma de assistência, afirmou o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, no domingo.

“Se não reagirmos rápida e drasticamente, haverá fechamentos”, disse. Lauterbach disse à emissora estatal ARD, acrescentando que “os hospitais enfrentarão um problema de liquidez muito drástico nos próximos meses”.

A Federação Alemã de Hospitais reclamou na semana passada que a lacuna de financiamento poderia somar cerca de € 15 bilhões em 2022 e 2023, mas Lauterbach ignorou essa estimativa, dizendo que ninguém pode prever o quão cara a eletricidade será no próximo ano. A federação, no entanto, disse que os custos extras de energia representam apenas cerca de um terço desse montante, enquanto o restante foi “aumentos não refinanciados nos custos de material” devido à alta da inflação.













O chefe da saúde deve se reunir com o ministro das Finanças, Christian Lindner, na terça-feira para discutir possíveis formas de assistência que o governo pode fornecer, mas por enquanto descartou a criação de um fundo federal especializado para ajudar a manter as instalações de saúde funcionando.

“Os hospitais estão em uma situação muito especial” ele disse, mas “não podemos criar fundos especiais separados para cada esfera.”

A inflação anual na Alemanha continua a subir dois dígitos, acelerando para 10,9% em setembro, mostraram os dados finalizados do Departamento Federal de Estatística (Destatis) na quinta-feira. A taxa de inflação atingiu “um recorde histórico desde a reunificação alemã”, O presidente do Destatis, Georg Thiel, disse, citando “enormes aumentos de preços” para os produtos energéticos, bem como os custos dos alimentos, como os principais motivos da alta da inflação.

Os principais economistas alemães alertaram recentemente que a disparada dos preços do gás pode levar a maior economia da UE à recessão. Eles prevêem que a Alemanha estará entre os países mais afetados pela desaceleração econômica global no próximo ano.













A UE está atualmente lutando com uma grave crise energética, com os preços do gás atingindo níveis recordes, elevando a inflação geral. A Rússia já cobriu mais de 40% das necessidades de gás da UE, antes do início de sua operação militar na Ucrânia e das sanções que se seguiram. Os suprimentos caíram drasticamente este ano, exacerbando a crise energética, já que o bloco busca reduzir sua dependência da energia russa e punir Moscou.

A gigante de energia alemã EnBW AG anunciou na terça-feira que os preços do gás para residências subirão novamente em média 38%, a partir de 1º de dezembro. O anúncio ocorre cerca de três meses após o aumento anterior entrar em vigor.