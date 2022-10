EUA e Suécia assinam acordo de cooperação militar, relata mídia

A Suécia assinou um novo acordo de cooperação militar com os EUA para fortalecer suas fronteiras, informou no domingo (16) a emissora sueca SVT.

O novo acordo ampliará as possibilidades de operações e exercícios militares conjuntos para os dois países, particularmente durante o processo de adesão da Suécia à OTAN , de acordo com a SVT.

James McConville, chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA, sublinhou que na atual situação internacional a cooperação tem a maior importância.

Atualmente os EUA e a Suécia estão cooperando estreitamente na área militar, disse McConville, acrescentando que os EUA estão preocupados com a situação no Ártico, e que os militares suecos são especialistas nesta região.

Suécia enviará munições de artilharia no valor de US$ 46,4 milhões à Ucrânia

Por sua vez, Karl Engelbrektson, comandante-em-chefe do Exército da Suécia, declarou que uma aliança militar com os EUA seria útil no caso de uma guerra começar na Europa.