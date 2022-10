OTAN inicia exercícios nucleares — CMIO

A operação ‘Steadfast Noon’ verá a implantação de bombardeiros B-52 dos EUA na Europa, sem planos de usar armas reais

Exercícios da Otan que buscam melhorar as capacidades de dissuasão da aliança, envolvendo jatos estratégicos que podem transportar armas nucleares, começarão na segunda-feira, em meio a tensões crescentes com a Rússia sobre o conflito na Ucrânia.

Os exercícios ‘Steadfast Noon’ durarão até 30 de outubro e ocorrerão na Bélgica, no Mar do Norte e no Reino Unido. A OTAN descreveu os exercícios como “rotina” e “não vinculado a nenhum evento mundial atual”, enquanto insiste que nenhuma arma real será usada.

No total, 14 países e 60 aeronaves de vários tipos participarão do Steadfast Noon. Os aviões incluem caças de última geração, aviões de vigilância e aviões-tanque, bem como bombardeiros estratégicos norte-americanos B-52 com capacidade nuclear, que chegarão à Europa da Base Aérea de Minot, em Dakota do Norte.

"Este exercício ajuda a garantir que a dissuasão nuclear da aliança permaneça segura, protegida e eficaz", observou a porta-voz da Otan, Oana Lungescu.













Na quinta-feira, a organização Belga Coalizão Contra Armas Nucleares instou o bloco militar a cancelar os exercícios, enfatizando que “em meio a altas tensões nucleares com a Rússia, é irresponsável” para participar dessas atividades.

Na quinta-feira, comentando sobre os exercícios, o coordenador do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que o Steadfast Noon foi planejado bem antes do início da campanha militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro. Ele acrescentou que os exercícios ocorrerão a mais de 1.000 km das fronteiras da Rússia.

Kirby continuou dizendo que os EUA esperam que a Rússia conduza seu próprio exercício nuclear estratégico anual em um futuro próximo. “Antecipamos o [Russians’] exercício vai durar vários dias”, afirmou, acrescentando que Washington acredita que incluirá ações “dentro dos limites normais”, como a implantação de ativos estratégicos. No entanto, Moscou ainda não anunciou nenhum exercício desse tipo.