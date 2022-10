‘Centenas’ de policiais de Londres devem ser demitidos – comissário – CMIO

O comissário Mark Rowley prometeu “revirar” a força em resposta a um relatório condenatório sobre má conduta dentro das fileiras

Centenas de policiais de Londres “não merece ser policial” e deve ser demitido por má conduta, disse o comissário da Polícia Metropolitana Mark Rowley na segunda-feira em resposta a um relatório bombástico que foi realizado após vários escândalos envolvendo policiais. A revisão preliminar, compilada pela conselheira independente Baronesa Louise Casey, expôs mais de 1.800 ‘infratores reincidentes’ dentro das fileiras da polícia.

“Com base neste relatório, que diz claramente que temos sido muito brandos, deve haver centenas na organização da qual preciso me livrar.” O chefe da Scotland Yard disse em entrevista à Sky News.

Ele acrescentou que alguns dos que serão demitidos “são antiéticos e não merecem ser um policial”, enquanto “Parte do que eles estão fazendo é, em muitos casos, criminoso.”

A antecessora de Rowley, Cressida Dick, pediu a Casey que conduzisse uma revisão da cultura e dos padrões de comportamento do Met. Na segunda-feira, a baronesa compartilhou seu “vistas iniciais” e “descobertas provisórias”.

O relatório encontrou 1.263 oficiais e funcionários envolvidos em dois ou mais casos disciplinares, mais de 500 – envolvidos em três a cinco, e 41 – em seis ou mais. Apenas 13 desses indivíduos foram demitidos, disse Casey. Um oficial continuou a servir com 11 casos de má conduta levantados contra ele, incluindo “abuso, assédio sexual e agressão, fraude, divulgação imprópria de informações e distribuição de uma imagem explícita de si mesmo”.

“Em resumo, minha conclusão é que o sistema de má conduta não está funcionando da maneira que você, eu, seus oficiais ou o público esperariam”, disse. disse Casey. Ela também apontou para o “disparidade racial em todo o sistema, com oficiais brancos tratados com menos severidade do que oficiais negros ou asiáticos”.













Espera-se que a Baronesa Casey conclua seu relatório em fevereiro de 2023.

Em resposta por escrito, o Comissário do Met disse que está “chocado com a extensão” das descobertas e se comprometeu a começar “dar a volta” a força policial.

“Sinto muito por aqueles que decepcionamos: tanto o público quanto nossos oficiais honestos e dedicados”. ele escreveu.

Cressida Dick renunciou ao cargo de comissária em fevereiro, logo após um relatório do Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC) revelar vários incidentes de racismo, sexismo e bullying nas fileiras do Met.

A primeira mulher chefe da Scotland Yard também reconheceu que o assassinato de alto nível de Sarah Everard por um então oficial em serviço e “muitos outros casos terríveis” teve “confiança danificada” na força policial.