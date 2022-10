Observador revela cenário de 'derrota dos EUA' em conflito com seus principais adversários

O confronto na Ucrânia se transformou no maior conflito da Europa em gerações, provocando uma guerra por procuração. Na Ásia Oriental, as possibilidades de também haver uma guerra estão aumentando. As tensões entre Pequim e EUA se agravaram após a viagem a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, em agosto passado. No Oriente Médio, a situação com o Irã também está complicada.