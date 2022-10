Presidente brasileiro e desafiante trocam insultos — CMIO

Lula rotulou seu oponente de “o rei das notícias falsas”, enquanto Bolsonaro chamou seu rival de “uma vergonha nacional”

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e seu rival de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, se acusaram de incompetência durante o primeiro debate televisionado no domingo. O debate ocorreu antes do segundo turno da eleição presidencial e contou com ataques de caráter de um ao outro.

Lula da Silva, comumente conhecido simplesmente como Lula, acusou seu oponente de permitir a destruição da floresta amazônica, além de lidar mal com a pandemia de Covid-19 e minimizar os perigos do vírus.

“Os números estão aí. Você é o rei das notícias falsas, o rei da estupidez [who] mentiras para a sociedade brasileira. Você mentiu sobre a vacina. E o Brasil tem a fama de país com mais mortes por Covid”. Lula, o favorito na corrida, disse.

“Nunca antes na história houve um governo que brincou com uma pandemia ou com a morte como você fez.”

Bolsonaro defendeu sua ficha, dizendo que o governo “comprou 500 milhões de doses de vacina”.













“O Brasil foi um exemplo para o mundo em termos de vacinação”, ele disse. “Menos de um mês após a administração da primeira dose no mundo, o Brasil começou a [its campaign]. E todas as vacinas foram trazidas pelo governo federal. Estamos orgulhosos do nosso trabalho”.

Bolsonaro prometeu defender valores conservadores contra “ideologia de gênero”, acrescentando que “não queremos que nossos filhos na escola usem o mesmo banheiro [regardless of sex].”

Durante o debate, Lula chamou Bolsonaro de “pequeno ditador” e se comprometeu a defender a liberdade e a democracia. O titular reagiu, chamando Lula “uma vergonha nacional”, devido aos escândalos de corrupção ocorridos quando o Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula esteve no poder entre 2003 e 2016.

Lula, que governou o Brasil de 2003 a 2010, foi impedido de concorrer à presidência em 2018 por causa de uma condenação por corrupção que foi posteriormente anulada. Ele lidera Bolsonaro com 49%, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira, que aponta Bolsonaro com 44%. A votação acontecerá no dia 30 de outubro.