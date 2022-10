Membros da UE disseram ‘não se preocupe com dinheiro’ para a Ucrânia – CMIO

Josep Borrell disse que o bloco pode pagar uma compensação por apoiar Kiev, apesar dos relatórios afirmarem o contrário

A UE tem fundos suficientes para apoiar os países membros que enviam armas para os militares da Ucrânia, disse o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, nesta segunda-feira. Sua declaração vem em meio a relatos de que a UE não pode reembolsar totalmente os estados que estão apoiando as forças de Kiev.

Falando antes de uma reunião do Conselho de Relações Exteriores em Luxemburgo, Borrell disse “há dinheiro suficiente, não se preocupe com dinheiro” antes de ir embora.

Apesar das garantias do diplomata, na semana passada, o Politico informou que o Fundo Europeu para a Paz, um fundo de 1,5 bilhão de euros destinado a ajudar os países da UE a substituir as armas enviadas a Kiev, não conseguiu atender a mais da metade dos pedidos que recebeu.

De acordo com o relatório, isso irritou a Polônia, que é um dos principais patrocinadores da Ucrânia em termos de entrega de armas, com Varsóvia apresentando uma conta de € 1,8 bilhão (US$ 1,75 bilhão). A Polônia mais tarde recuou, concordando com uma compensação de 46%, disse a agência.

Enquanto isso, os EUA e a Ucrânia têm pressionado a UE a fazer mais para apoiar Kiev financeiramente – e de uma maneira mais conveniente. Na semana passada, em uma aparente referência a Bruxelas, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pediu aos doadores internacionais “para continuar intensificando” seus esforços de ajuda, enfatizando que a assistência deve ser em pagamentos diretos em dinheiro e não em empréstimos.













Falando ao Washington Post, um ex-funcionário sênior do Tesouro observou que “Eu sei que eles estão muito frustrados” sobre o lento progresso da ajuda, acrescentando que “Autoridades dos EUA querem ver a Europa entregar muito mais rapidamente.”

No início deste mês, Oleg Ustenko, um dos principais conselheiros econômicos do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, chamou os atrasos na ajuda econômica da UE de “inaceitável”, citando o “extrema alta pressão” o ministério das finanças está sob.

Na semana passada, Zelensky disse que seu país precisa de até US$ 38 bilhões para cobrir o déficit orçamentário estimado para o próximo ano e outros US$ 17 bilhões para começar a restaurar a infraestrutura crítica. Enquanto isso, Washington comprometeu US$ 8,5 bilhões em ajuda econômica à Ucrânia, com outros US$ 4,5 bilhões programados para chegar até o final do ano.

No entanto, de acordo com fontes do Washington Post, a UE prometeu € 11 bilhões (US$ 10,7 bilhões), mas até agora só entregou cerca de um terço disso, que foi na forma de empréstimos.