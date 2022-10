Após desaprovação de Biden, Arábia Saudita explica decisão de cortar produção petrolífera

Report This Content

A Arábia Saudita defendeu no domingo (17) a decisão de cortar a produção de barris de petróleo em conjunto com a OPEP+, informou no domingo (16) a agência britânica Reuters.

O rei Salman bin Abdulaziz al Saud disse que Riad tenta apoiar a estabilidade e o equilíbrio nos mercados petrolíferos.

EUA vs. OPEP+

Em 5 de outubro a OPEP+ aprovou um corte de dois milhões na produção diária de barris petrolíferos, “à luz da incerteza que envolve as perspectivas econômicas e do mercado petrolífero mundiais”, apesar dos apelos ao contrário de Washington. Ele é o maior corte desde o começo da pandemia da COVID-19 no início de 2020.

Panorama internacional EUA podem cancelar sanções ao petróleo venezuelano em meio à crise e tensões com OPEP+, diz NYT

A administração americana de Joe Biden reagiu negativamente à decisão, com o presidente dos EUA recusando a se encontrar com Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro saudita, na cúpula do G20 na Indonésia, que será realizada em novembro.

Em 5 de maio um comitê do Senado dos EUA aprovou um projeto de lei, chamado NOPEC, que procura reduzir o controle que os Estados-membros da OPEP+ têm sobre o preço do petróleo, faltando ainda ele passar na votação geral de ambas as câmaras do Congresso do país. Segundo a Reuters, o Congresso está zangado devido ao aumento dos preços da gasolina, que levaram aos maiores níveis da inflação nos EUA desde o início dos anos 1980.

No entanto, tal legislação tem enfrentado resistência não só da Arábia Saudita ao longo das duas últimas décadas, tendo sido citada a possibilidade de os países da OPEP+ retaliarem contra os EUA através de medidas em outras indústrias e o uso de moedas que não o dólar americano para vender o petróleo. Além disso, muitos produtores petrolíferos americanos temem que um excesso de produção e resultantes preços petrolíferos baixos dificultem um novo aumento posterior.





