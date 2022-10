Alemanha, Dinamarca e Suécia continuam a investigar o incidente no Nord Stream

BERLIM, 17 de outubro – RIA Novosti. Alemanha, Dinamarca e Suécia continuam conduzindo uma investigação conjunta sobre o incidente nos oleodutos Nord Stream, mas não no formato planejado anteriormente, disse Sonya Kok, porta-voz do Ministério do Interior alemão, a repórteres.

Na sexta-feira passada, o portal do programa de notícias alemão Tagesschau da empresa de televisão e rádio ARD, citando fontes em círculos governamentais, informou que Suécia, Dinamarca e Alemanha abandonaram uma investigação conjunta sobre a sabotagem no Nord Stream, e agora cada um desses países conduzirá sua própria investigação.

De acordo com Kok, realmente não haverá uma investigação na forma que deveria ser conduzida no âmbito de uma equipe de investigação conjunta dos três países. No entanto, ela não respondeu à pergunta sobre os motivos dessa decisão. “No entanto, os países certamente estão conduzindo uma investigação conjunta”, disse Kok em um briefing na segunda-feira.

Ela explicou que em casos como este incidente, que afeta vários países, as autoridades de segurança alemãs sempre cooperam “muito estreitamente”, tanto no nível federal dos ministérios, entre os estados federais da Alemanha, quanto no nível internacional.

“Na Alemanha, o procurador federal abriu uma investigação. Até onde sabemos, ele atribuiu a investigação à Polícia Criminal Federal e à Polícia Federal. Isso significa que já existe um intercâmbio muito próximo entre eles. A Polícia Federal e a Polícia Criminal Federal também trocam informações muito de perto com seus parceiros internacionais”, explicou o representante do Ministério da Administração Interna.

Os ataques ocorreram em 26 de setembro de uma só vez em dois gasodutos de exportação russos para a Europa – Nord Stream e Nord Stream 2. Alemanha, Dinamarca e Suécia não descartam sabotagem direcionada. A operadora Nord Stream, Nord Stream AG, informou que o estado de emergência nos gasodutos é sem precedentes e é impossível estimar o tempo de reparo. O Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa iniciou um caso sobre um ato de terrorismo internacional após os danos nos gasodutos Nord Stream.