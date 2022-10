Tecnologia norte-americana tem impulsionado programa de mísseis hipersônicos da China, diz mídia

Algumas das empresas norte-americanas cujos produtos estão chegando a grupos de pesquisa militar chineses foram beneficiárias de subsídios do Departamento de Defesa para estimular inovações de ponta, de acordo com um banco de dados do programa federal.

“É muito perturbador, porque o resultado final é que a tecnologia que pode ser usada para hipersônicos militares foi financiada pelos contribuintes dos EUA, através do governo dos EUA, e acabou na China”, disse Iain Boyd, diretor do Centro de Iniciativas de Segurança Nacional na Universidade do Colorado em Boulder, que realiza pesquisas experimentais sobre hipersônicos.

Usando bancos de dados de compras do governo chinês e outros documentos contratuais, o Post identificou quase 50 empresas dos EUA cujos produtos foram vendidos por meio de intermediários desde 2019 para grupos militares chineses que trabalham com tecnologia de mísseis. O software de simulação aerodinâmica de duas empresas — Zona Technology, com sede no Arizona, e Metacomp Technologies, com sede na Califórnia — foi vendido por meio de revendedores para a Academia Chinesa de Aerodinâmica Aeroespacial (CAAA, na sigla em inglês), conforme solicitação de contrato e documentos de concessão. A CAAA foi fundamental no projeto do teste de mísseis hipersônicos da China em 2021, de acordo com dois cientistas militares chineses familiarizados com o programa.