MOSCOU, 17 de outubro – RIA Novosti. Os fracassos políticos cometidos pelo governo de Joe Biden devem levar a uma vitória republicana nas eleições de meio de mandato e a uma revisão de muitas questões políticas que permanecem na agenda, escreve Andy Pazder para a Fox News.

“Para os republicanos de hoje, um slogan de campanha mais apropriado seria ‘Pare o estúpido'”, dadas as crises que o presidente Joe Biden e seus aliados democratas no Congresso causaram, exacerbaram ou não conseguiram resolver – de recessão a inflação a déficits de energia, abertura fronteiras, crime desenfreado e a ameaça do Armagedom”, disse o observador.

De acordo com o autor, inúmeras pesquisas mostram que os republicanos recuperarão facilmente o controle da Câmara dos Deputados nas eleições do próximo mês. Uma pesquisa da Universidade de Monmouth divulgada na semana passada mostrou que 47% dos americanos querem que os republicanos liderem o Congresso.

Se a eleição for como o esperado, o controle republicano de uma ou ambas as casas do Congresso, felizmente, marcará o início do fim de uma presidência desastrosa de Biden.

Pazder acredita que tal resultado eleitoral permitirá ao Partido Republicano interromper os gastos imprudentes que causaram a inflação histórica no país, o que permitirá que ele comece a tirar a economia da recessão e da estagflação, lançando as bases para conquistas legislativas significativas e aceleradas crescimento econômico após as eleições de 2024.

Os republicanos também podem usar seus poderes para responsabilizar o governo Biden, disse o colunista. Entre outras coisas, eles poderão realizar audiências sobre a politização do FBI e do Departamento de Justiça para descobrir como esses departamentos se transformaram em agências de aplicação da lei do Partido Democrata.

“Sério, dois anos vendo nossa renda, riqueza, segurança e proteção despencarem é suficiente”, observa o autor.

Se os republicanos vencerem em novembro, eles podem assumir o controle da agenda, “parar com a estupidez” e tentar “consertar a situação” para colocar a América de volta nos trilhos, conclui o artigo.

