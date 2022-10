Bloomberg diz que UE vai aumentar proteção da infraestrutura após sabotagem do Nord Stream

As vulnerabilidades da UE ficaram em foco no mês passado, quando os gasodutos Nord Stream 1 e 2 (Corrente do Norte 1 e 2) sofreram quatro grandes vazamentos de gás como resultado de supostos ataques de sabotagem. O tráfego ferroviário no norte da Alemanhadepois que os cabos de rádio foram cortados, enquanto um vazamento de óleo no oleoduto Druzhba, na Polônia, deu origem a mais temores de sabotagem, antes que as autoridades considerassem que provavelmente foi um acidente.